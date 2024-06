Sachsen Polizei: Mann tötet drei Familienmitglieder und stellt sich

Bei einem Gewaltverbrechen in Tirpersdorf im Vogtland sind drei Menschen getötet worden. Ihre Leichen wurden nach Polizeiangaben am Montagmorgen in einem Einfamilienhaus gefunden. Bei den Opfern handelt es sich demnach um einen 85 Jahre alten Mann, seine 84 Jahre alte Ehefrau und deren 59 Jahre alte Tochter.