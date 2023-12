Kriminalität Polizei: Schütze tötete 14 Menschen an Prager Universität

Ein Schütze hat an einer Universität in der Prager Innenstadt das Feuer eröffnet und 14 Menschen getötet. Auch der mutmaßliche Täter sei tot, teilte Polizeipräsident Martin Vondrasek am Donnerstag mit. Man gehe davon aus, dass es sich um einen Studenten der Hochschule handele, der kurz zuvor seinen Vater ermordet habe und deswegen gesucht worden sei. Der junge Mann habe sich wahrscheinlich von Amokläufen im Ausland inspirieren lassen. Offizielle Informationen zu den Umständen seines Todes und einem möglichen Motiv gab es zunächst nicht.