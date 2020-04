Rückzieher : Polnische Lot lässt Condor-Übernahme platzen

Warschau Polens Fluglinie Lot wird den Ferienflieger Condor nun doch nicht übernehmen. Dies hat die Luftfahrtholding PGL dem deutschen Unternehmen mitgeteilt. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise waren die Zweifel am Zustandekommen des Deals zuletzt gewachsen.

Eine Begründung für den Schritt nannte er nicht. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ über den Rückzieher berichtet. Die polnische Luftfahrtholding PGL hatte sich Anfang des Jahres als neuer Investor für Condor durchsetzen können. In den vergangenen Tagen waren allerdings die Zweifel an dem bereits im Januar abgeschlossenen Kaufvertrag immer lauter geworden. So muss die wichtigste PGL-Gesellschaft Lot wahrscheinlich selbst Staatshilfe in Anspruch nehmen.