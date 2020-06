Düsseldorf Dass schon Zehnjährige im Netz ungehindert harte Pornografie konsumieren können, wollen Medienaufseher in Deutschland nicht länger hinnehmen. Nun legen sie sich mit den Großen der Branche an.

Während Anbieter mit Sitz in Deutschland diesen gesetzlichen Verpflichtungen in der Regel nachkommen, ignorieren etliche Anbieter mit Sitz im Ausland diese Vorschrift.

Ein Bescheid an den vermutlichen Marktführer mit Sitz in Zypern ist bereits verschickt. Lange hätten die Pornoanbieter «gemacht, was sie wollen». Wenn sie einen Sitz im Ausland haben - und den haben die meisten - war ihnen schwer beizukommen.