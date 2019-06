Verstoß gegen das Distanzgebot : Pornofotos – Gefängnisbeamtin verliert Job wegen Affäre mit Häftling

Trier Pornofotos von sich selbst einem Gefangenen überlassen: Das Verwaltungsgericht Trier hat eine Gefängnisbeamtin wegen Verstoßes gegen das Distanzgebot aus dem Dienst entfernt.

Sie hatte nach Mitteilung des Gerichts vom Montag mehrere Monate lang eine Liebesbeziehung mit einem Häftling in einem Gefängnis «der Rheinschiene» gehabt.

Selbst nachdem der Häftling in das Gefängnis in Diez im Rhein-Lahn-Kreis verlegt und das Disziplinarverfahren eingeleitet worden sei, habe sie über Dritte versucht, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Zum Alter des Häftlings machte das Gericht keine Angaben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig: Die Berufung beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz wäre möglich.