Raumfahrt Private Crew von „Polaris Dawn“ wieder auf der Erde

Die aufsehenerregende private Weltraum-Mission „Polaris Dawn“ ist beendet. Das Raumschiff Crew Dragon mit vier privaten Astronauten an Bord landete am Sonntagvormittag (MESZ) an mehreren Fallschirmen hängend im Meer, wie auf Livebildern des Unternehmens SpaceX zu sehen war. Es traf vor der Küste Floridas auf das Wasser und wurde von Booten zu einem Schiff gezogen. Dort kletterten die vier privaten Astronauten nacheinander aus der Kapsel - überglücklich strahlend und winkend gingen sie ihre ersten Schritte nach der Rückkehr aus dem All. Es folgten medizinische Untersuchungen.