Bündnis „Wir haben es satt!“ Protest für Agrarwende - Appell für Kampf gegen Hunger

Auf Transparenten stand: „Bäuerinnenland gehört in Bäuerinnenhand“, „Essen ist politisch!“ oder „Bauern vor Konzerninteressen“. An einem Traktor war auf einem Laken in bunter Schrift zu lesen „Rechte Rüben unterpflügen“ - wohl in Anspielung darauf, dass zuletzt auch von rechtspopulistischer Seite zur Teilnahme an manchen Bauernprotesten aufgerufen worden war.