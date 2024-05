Grünheide Proteste gegen Tesla auch nach Ende von Aktionscamp möglich

Das Bündnis „Tesla den Hahn abdrehen“ kündigte an, wegen der für Donnerstag vorgesehenen Sitzung der Gemeindevertretung zur geplanten Erweiterung des Tesla-Geländes präsent zu sein, wie Sprecherin Karolina Drzewo sagte. Das Bündnis „Tesla stoppen“ will ebenfalls weitermachen. Das Camp werde abgebaut, aber die „Wasserbesetzung“ am Bahnhof Fangschleuse bleibe bestehen, sagte Sprecherin Caro Weber.