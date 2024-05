Eurovision Song Contest Proteste und Disqualifikation: ESC-Finale hat begonnen

Damit sind noch 25 Länder im ESC-Finale dabei. Deutschland ist mit dem Sänger Isaak und dem Lied „Always On The Run“ vertreten. Deutschland tritt in diesem Jahr auf Startnummer 3 an. Als Kommentator für das deutsche Fernsehen führt 2024 erstmals Thorsten Schorn durch den Final-Abend. Er tritt die Nachfolge von Peter Urban an, der 25 Jahre lang das deutsche Publikum durch den ESC gelotst hatte.