Auch im Fall Maddie verdächtig Prozess gegen Christian B. - Haftbefehl aufgehoben

Großes Interesse erweckt das Verfahren vor allem, weil der Angeklagte auch im Fall der 2007 aus einer portugiesischen Ferienanlage verschwundenen dreijährigen Madeleine McCann unter Mordverdacht steht. Der Maddie-Komplex ist offiziell nicht Gegenstand des Verfahrens. Für viele Beobachter ist der aktuelle Prozess aber auch eine Art Testverfahren vor einer möglichen Anklage im Fall Maddie. Kommt es zu einem weiteren Prozess gegen Christian B., dürften wichtige Zeugen erneut in Braunschweig vernommen werden. Ihre Glaubwürdigkeit steht deshalb schon jetzt so sehr im Fokus. Die Ermittlungen zum Verschwinden der dreijährigen Britin Madeleine McCann im Mai 2007 aus einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz an der Algarve dauern an.