Auftakt : Prozess um Auto-Attacke auf Rosenmontagsumzug beginnt

Kassel/Volkmarsen Erwartet wird ein langwieriger Prozess: Das Gericht hat bislang rund 30 Verhandlungstage bis Mitte Dezember eingeplant.

Sein Mandant werde vom Schweigerecht Gebrauch machen, sagte der Verteidiger des 30 Jahre alten Deutschen am Montag vor dem Landgericht in Kassel. Dort muss sich der Angeklagte bis Mitte Dezember für die Tat verantworten. Er war laut Generalstaatsanwaltschaft am 24. Februar 2020 in eine Zuschauermenge und den Umzug gefahren. 90 Menschen, darunter viele Kinder, erlitten teils schwere Verletzungen. Weitere Opfer trugen seelische Wunden davon, die Ermittler gehen von insgesamt mehr als 150 Betroffenen aus.