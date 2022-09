Ticker : Liveblog zum Tod der britischen Königin – Die Welt trauert um Elizabeth II.

Liveblog London Königin Elizabeth II. ist gestorben. Nun folgt ihr Sohn König Charles III. auf dem Thron. Mehr zum Tod von Queen Elizabeth II. und zur Thronnachfolge in unserem Liveblog.

Für viele Menschen in Großbritannien ist es der erste Morgen ohne Königin - nach dem Tod von Queen Elizabeth II. am Donnerstag ist der Monarch nun männlich. König Charles III. (73), der als ewig wartender Thronfolger galt, ist seiner Mutter als Staatsoberhaupt gefolgt. „Während dieser Phase der Trauer und des Wandels werden meine Familie und ich getröstet und getragen durch das Wissen über den Respekt und die tiefe Zuneigung, die der Queen so weithin entgegenbracht wurde“, sagte er einer Mitteilung zufolge.