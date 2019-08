Steuern : Rainer Brüderle: „Steuererhöhungen bringen nichts für besseres Klima“

Trier Schluss mit dem Soli und Finger weg von Steuererhöhungen für besseres Klima. Das fordert der Präsident des rheinland-pfälzischen Steuerzahlerbundes, Rainer Brüderle.

„Fällt denen in Berlin irgendwas ein, dann muss es eine neue Steuer sein“, sagte der ehemalige Bundeswirtschaftsminister. Mit höheren Steuern oder Abgaben, wie etwa der geplanten CO 2- Abgabe, werde nicht das Klima geschützt, so der ehemalige FDP-Landesvorsitzende. Solche Erhöhungen träfen vor allem die Mitte der Gesellschaft. Letztlich nehme der Staat durch solche Erhöhungen mehr Geld ein. „Nur was er damit macht, das steht in den Sternen.“ Das führe zum Politikverdruss bei den Bürgern.