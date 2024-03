Der „heiße Monat“ im Islam Ramadan 2024: Das müssen Sie zum Fastenmonat der Muslime wissen

Muslime verzichten in dieser Zeit zwischen Sonnenaufgang und -untergang auf Essen und Trinken. Was viele nicht wissen, auch Rauchen und Geschlechtsverkehr sind tabu. Nur während der Nächte gelten die Regeln nicht. Die Dattel ist meistens das erste, was am Abend beim Fastenbrechen, „Iftar“ genannt, gegessen wird. Auch Moscheen laden zum gemeinsamen Iftaressen ein. Außerdem lesen in diesem Monat viele Muslime den Koran gründlich durch und pflegen den Kontakt zu ihren Mitmenschen.