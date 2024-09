Der „heiße Monat“ im Islam Ramadan 2025: Das müssen Sie zum Fastenmonat der Muslime wissen

In diesem fasten gläubige Muslime für etwa 30 Tage. Ramadan bedeutet so viel wie „heißer Monat“ und spielt auf die Hitze an, die im Magen durch Hunger und Durst entsteht. Im Jahr 2025 beginnt Ramadan am Freitag, 28. Februar, und endet am Sonntag, 30. März. Da der islamische Mondkalender pro Jahr zehn oder elf Tage kürzer ist als der Sonnenkalender, verschiebt sich auch jährlich das Datum der Fastenzeit. Direkt nach dem Ramadan feiern Millionen von Muslimen das dreitägige Zuckerfest, auch „Eid al-Fitr“ genannt.