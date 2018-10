später lesen Europäisch-japanische Mission Raumsonde BepiColombo unterwegs zum Merkur FOTO: Jm Guillon FOTO: Jm Guillon Teilen

Twittern

Teilen



Der erste Schritt ist getan: Die ehrgeizige europäisch-japanische Raumfahrtmission zum Merkur ist angelaufen. Eine Trägerrakete Ariane 5 startete am Samstag um 03.45 Uhr (MESZ) mit der Raumsonde BepiColombo an Bord vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana. dpa