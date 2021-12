Champions League : RB Leipzig bucht Europa League - Sieg gegen Manchester City

Leipzig Das internationale Überwintern ist gesichert. Für die dringende Trainersuche bei RB Leipzig ist das ein wichtiges Argument. Gegen Manchester City setzt Beierlorzer auf Stabilität und wird belohnt

RB Leipzig hat ein deutliches Lebenszeichen gesendet und nach drei Bundesliga-Pleiten in Serie zumindest das internationale Überwintern gesichert. Nach dem frühzeitig feststehenden Aus in der Champions League geht es für die Sachsen in nun in der Europa League weiter.