Michael Ludwig, Vize-Vorsitzender der Eifelkreis-CDU: Es ist sehr bedauerlich, dass die unseligen Ereignisse in Thüringen offensichtlich so weitreichende Konsequenzen haben. Die Entscheidung von AKK zum jetzigen Zeitpunkt halte ich für falsch und für die Partei höchst unglücklich. Es darf nicht sein, dass Personaldiskussionen das politische Handeln in unserem Land lähmen.