Nach Explosion Reihenhaus in Memmingen eingestürzt

In Schwaben ist der Polizei zufolge nach einer Explosion ein Reiheneckhaus eingestürzt. Ob Menschen in dem Gebäude in Memmingen waren, ist noch unklar, hieß es am frühen Freitagabend aus der Lagezentrale des zuständigen Polizeipräsidiums. Zumindest bei zwei Personen war der Aufenthaltsort zunächst nicht bekannt.