Der Trierer Stadtrat hat vergangene Woche bis zwei Uhr in der Nacht getagt. Da brauchen die iPads der Mitglieder – wie in unserer Montage mit einem Bild des ehemaligen Stadtrates – einen leistungsstarken Akku. . Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Der Trierer Sitzungsrekord hat die Mandatsträger auf eine harte Probe gestellt. Doch auch anderswo wird lange getagt.

So wie der Sozialdemokrat Rainer Lehnart d ürfte sich wohl das Gros der Trierer Mandatsträger gefühlt haben, als die Stadtratssitzung vergangenen Freitag um zwei Stunden nach Mitternacht endlich beendet war . „Das geht physisch und psychisch schon an die Grenze“, erinnert sich der Vize-Fraktionschef an die längste Sitzung seiner 30-jährigen Karriere im Trierer Rat.

Mit einer Dauer von fast auf die Minute genau neun Stunden war die konstituierende Sitzung des neuen Trierer Stadtrats auf jeden Fall rekordverdächtig lang. Und die drei Dutzend Punkte umfassende Tagesordnung war am Ende gerade einmal zur Hälfte abgearbeitet. Fortsetzung folgt – am nächsten Montag.

„Während die Kreistagssitzungen durch die Redezeitbegrenzung zeitlich seltener aus dem Ruder laufen, können Sitzungen des Kreisausschusses je nach Tagesordnung und Themen schon mal bis spät in den Abend dauern“, sagt der Trier-Saarburger Sprecher Thomas Müller. Er kann sich allerdings auch noch an Zeiten der sogenannten kameralistischen Haushaltsführung erinnern, die bis zu zehn Stunden gedauert hätten, „weil der Haushaltsplan noch Seite für Seite durchgegangen wurde“.

Für Bundespolitiker sind Sitzungen zu nachtschlafener Zeit nichts Ungewöhnliches. Die seit 14 Jahren amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel nahm schon häufiger an EU-Gipfeln teil, die sich bis in die frühen Morgenstunden hinzogen. Und es gibt immer wieder Bundestagssitzungen, die nach Mitternacht enden, auch wenn zum Schluss nur noch wenige Parlamentarier im Plenum sitzen. Der Trierer Stadtrat Rainer Lehnart will jedenfalls so einen Sitzungstag wie vergangene Woche nicht mehr erleben. Der 71-jährige SPD-Mann plädiert dafür, die Tagungsordnung zu straffen oder die Sitzungsdauer auf 23 Uhr zu begrenzen. Fehlt nur noch eine Mehrheit an Leidensgenossen, die mit Lehnart gemeinsam die städtische Geschäftsordnung entsprechend ändert.