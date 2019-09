4. Spieltag : Remis zwischen Leipzig und Bayern - BVB feiert Kanter-Sieg

Berlin RB Leipzig ist nach einem Remis im Spitzenspiel des 4. Spieltags gegen Meister FC Bayern München weiter Tabellenführer der Fußball-Bundesliga.

Bayern war in Leipzig die dominante Mannschaft, verpasste aber einen Sieg und die Tabellenführung. Robert Lewandowski hatte die Gäste früh in Führung geschossen (3. Minute), Emil Forsberg glich nach einem Foul von Lucas Hernandez an Yussuf Poulsen per Elfmeter aus (45.+3).