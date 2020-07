Schönheitsreparaturen : Renovieren: BGH nimmt Vermieter und Mieter in die Pflicht

Karlsruhe Das Problem ist keine Seltenheit: Eine Wohnung müsste dringend renoviert werden - aber weder Mieter noch Vermieter sehen sich in der Pflicht. In Karlsruhe zeichnet sich nun eine salomonische Lösung ab.

Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Mittwoch in zwei Fällen aus Berlin entschieden. Das Urteil ist auf alle Mieter übertragbar, die ihre Wohnung in unrenoviertem Zustand bezogen haben. (Az. VIII ZR 163/18 u.a.)