Kampf gegen Virus : Landesärztekammer-Chef: Kein vorschnelles Impfen von Kindern, aber Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufe

Trier/Mainz Kinder impfen - ja oder nein? - Der Trierer Günther Matheis warnt die Politik davor, sich gegen die Stiko-Empfehlung zu stellen, die bei 12- bis 17 Jährigen aus guten Gründen vorsichtig sei. Für wen sich der Mediziner eine Corona-Impfpflicht vorstellen kann – und warum.

Der rheinland-pfälzische Ärztekammer-Chef Günther Matheis fordert auf Dauer mehr Druck bei einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Vorschnelle generelle Impfungen für Kinder und Jugendliche lehnt der Trierer dagegen ab, weil es dazu bislang an klaren wissenschaftlichen Erkenntnissen fehle.

Die Gesundheitsminister beraten heute über einen Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums, 12- bis 17-Jährigen in allen Bundesländern ein Impfangebot zu machen. Brisant: Die Ständige Impfkommission (Stiko) beharrt darauf, Kinder und Jugendliche nur impfen zu lassen, wenn sie eine Vorerkrankung haben.

Matheis sagt, es bringe „gar nichts, die Stiko unter Druck zu setzen oder schlecht zu reden“. Er rät, so lange abzuwarten, bis Studienergebnisse aus den USA vorliegen. Das Mainzer Stiko-Mitglied Fred Zepp hatte im Gespräch mit unserer Zeitung damit gerechnet, dass dies noch einige Tage dauern könne. Laut den in den USA durch die Gesundheitsbehörden veröffentlichten Daten treten in einem unter 20 000 Impfungen bei jungen Männern Herzmuskelentzündungen auf, sagte Zepp nach bisherigen Erkenntnissen und begründete damit auch die abwartende Haltung der Stiko.