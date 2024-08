Highfield-Festival bei Leipzig Riesenrad brennt auf Festival - 16 Verletzte in Klinik

Die große Frage, die sich die Festivalbesucher noch vor Ort stellten: Wie konnte das passieren? Ermittler untersuchen seit dem Vorfall am Samstagabend gegen 21.00 Uhr, wieso in einer der 24 Gondeln des Riesenrads ein Feuer ausbrach. Einer ersten Einschätzung zufolge war Material unterhalb des Fahrgeschäfts auf noch nicht bekannte Art und Weise in Brand geraten. Das Feuer griff auf eine Gondel über. Die Ermittlungen dauern an.