Coronavirus : RKI registriert 3142 Neuinfektionen - Inzidenz bei 16,0

Berlin Seit gut drei Wochen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz konstant an. Dabei verzeichnet das Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden 21 weitere Todesfälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in gut drei Wochen auf mehr als das Dreifache gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Donnerstagmorgen lag sie bei 16,0 – am Vortag betrug der Wert 15,0 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9.