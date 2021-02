Corona-Fallzahlen : RKI: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 60

Die Zahl der Neuinfektionen in Deuschland sinkt Mitte Februar weiter. Foto: Tom Weller/dpa

Berlin 50 Fälle auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen ist das Ziel, auf das Deutschland hinarbeitet. Die aktuellen RKI-Zahlen machen Hoffnung.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 8354 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 551 neue Todesfälle verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI-Dashboards hervorgeht.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Samstagmorgen bundesweit bei 60,1. Vor vier Wochen, am 16. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 139 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.