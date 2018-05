Roboter soll Bombenentschärfung in Dresden beschleunigen

Nach der Teildetonation der in Dresden gefundenen Fliegerbombe will die Polizei am Donnerstagmittag darüber informieren, wie die Experten weiter verfahren. Das teilte sie per Twitter mit. „Wir bitten um etwas Geduld bis dahin.“ dpa

Die Entschärfer in Dresden wollen den Zugriff auf die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg beschleunigen. Deshalb kommt nun ein Roboter der Feuerwehr zum Einsatz.

Er soll den Brandherd um den teilweise detonierten Sprengkörper löschen und die Bombe selbst abkühlen, wie Polizeisprecher Thomas Geithner unweit des Fundortes erklärte. In einem zweiten Schritt soll ein gepanzerter Bagger vorfahren und den Blindgänger von dem abgebrannten Dämmmaterial befreien. Erst dann gebe es die Möglichkeit, die Bombe in Augenschein zu nehmen und das Gefahrenpotenzial einzuschätzen.

Die am Dienstagabend bei Bauarbeiten gefundene 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe war am späten Mittwochabend den bisherigen Erkenntnissen zufolge zum Teil explodiert, als Spezialisten versuchten, den Zünder aus der Ferne mit einer sogenannten Raketenklemme zu entfernen. Dabei geriet auch Dämmmaterial aus Papier und gepresster Pappe, das die Druckwellen einer Explosion auffangen sollte, in Brand. Zunächst wollte die Polizei das Feuer kontrolliert niederbrennen und die Reste der Bombe auskühlen lassen. Laut Feuerwehr hätte sich dieser Prozess aber über Tage hinziehen können. Das habe man den Anwohnern nicht zumuten wollen, hieß es.

Am dritten Tag des Einsatzes sei die „Grenze des Zumutbaren“ für die Betroffenen ausgereizt. „Wir sind jetzt bereit, das Risiko zu erhöhen“, sagte Geithner und verwies auf das schrittweise Vorgehen. Das Ziel bestehe darin, den Einsatz noch am Donnerstag zu beenden. „Deshalb diese Offensive bei Tageslicht.“ Allerdings wolle sich die Polizei bei der Bergung auch nicht unter Druck setzen lassen. Über das genaue Zeitfenster des weiteren Vorgehens lasse sich noch nichts sagen. Die Polizei wollte über jeden Schritt per Twitter informieren.

Geithner äußerte sich auch zu der Frage, warum die Experten bei der Sprengung brennbares Material zum Dämmen verwendeten: „Wir haben das Dämmmaterial genommen, weil es die gute Eigenschaft hat, die Energie zu absorbieren.“ Die Steine im Umfeld der Bomben hätten die Druckwelle ablenken sollen. „Sandsäcke und Papierballen dienten dazu, die Energie aufzunehmen“, sagte er. „Wir gehen davon aus, dass ein Teil noch nicht detoniert ist.“

Da unter der etwa fünf mal fünf Meter großen Feuerfläche noch immer Sprengstoff vermutet werde, sei die Gefahr einer weiteren Detonation gegeben. Das sei auch der Grund, warum sowohl der Evakuierungsbereich als auch die Straßensperrungen weiter Bestand haben.

Nach dem Fund der Bombe mussten Tausende Bewohner des betroffenen Stadtteils Löbtau - unweit des Dresdner Hauptbahnhofs - bereits die zweite Nacht in Folge außerhalb ihrer Wohnungen verbringen. Rund 9000 Bewohner wurden laut Polizei in Sicherheit gebracht. Die meisten waren bei Bekannten und Verwandten untergekommen. Mehrere Hundert Menschen verbrachten die Nacht zum Donnerstag in einer Notunterkunft.

