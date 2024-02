Karneval Rosenmontagszüge in Köln, Düsseldorf und Mainz unterwegs

In den Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz wurden die Zugstrecken von vielen tausend kostümierten Feiernden gesäumt. Anders als an Weiberfastnacht blieben die Narren diesmal von Regen verschont, in Köln brach sogar die Sonne durch. Dort hatten sich die ersten Jecken bereits bei Dunkelheit mehrere Stunden vor Beginn des „Zochs“ in der Innenstadt eingefunden, um sich gute Plätze zu sichern.