Rückruf : Getränkehersteller Schwollen aus Rheinland-Pfalz ruft mehrere Produkte zurück

Schwollen Mehrere Bergquellen-Produkte der Schwollen GmbH werden vom Unternehmen zurückgerufen. Der Grund: Die Flaschen könnten bersten.

Rückruf „Berg Quellen“ der Schwollen GmbH: Woran erkenne ich die Flaschen?

Als Grund für den Rückruf nennt das Unternehmen, dass „einzelne Flaschen eine Gärung durchlaufen, was zu einer Alkoholbildung und zum Bersten der Flaschen führen kann“. Betroffene Flaschen ließen sich an der Bildung eines Bodensatzes erkennen. Kunden werden gebeten, diese Flaschen vorsichtig zu entleeren. Unter Vorlage der entleerten Flaschen könnten diese den Kaufpreis an der jeweiligen Einkaufsstätte erstattet bekommen, so die Schwollen GmbH.