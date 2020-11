Meinung : Rücktritt ist richtig und konsequent

Ulrike Höfken tritt zum 31. Dezember 2020 zurück. Damit macht die grüne Eifelerin den Weg frei, um dem belasteten Umweltministerium einen Neuanfang und ihrer Partei die Chance auf einen glaubwürdigeren Wahlkampf zu ermöglichen.

Der Rücktritt von Ministerin Höfken und Staatssekretär Griese ist daher richtig – und zugleich eine seltene Ausnahme in der Landesregierung. Anders als Kabinettsmitglieder der SPD nach dem verpatzten Verkauf des Flughafens Hahn an einen chinesischen Hochstapler 2016 übernehmen Höfken und Griese politische Verantwortung für Fehler in ihrem Haus. Auch wenn der Rückzug spät kommt und der Beförderungsskandal den grünen Wahlkampf unbenommen davon begleiten wird: Am Ende waren beide wenigstens konsequent.

