Champions League Rüdiger vermiest Stuttgarts Rückkehr in die Königsklasse

Ausgerechnet Antonio Rüdiger vermasselte dem VfB Stuttgart die Rückkehr auf die glanzvolle Königsklassen-Bühne. Der Ex-Stuttgarter erzielte per Kopf in der 83. Minute das wegweisende 2:1 für den großen Favoriten. Endrick sorgte mit einem Treffer in der Nachspielzeit (90.+5) für den Endstand.