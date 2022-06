Energieversorgung : Russland kürzt Gas-Lieferungen nach Italien und Frankreich

Messinstrumente zeigen den Leitungsdruck der Rohrleitungen eines Gaspeichers an. Die Bundesregierung sieht die Gasversorgung nach wie vor als stabil an. Foto: Axel Heimken/dpa

Rom/Paris Italien erhält nur halb so viel Gas aus Russland wie bestellt. Auch nach Frankreich gelangt kein Gas mehr durch eine Pipeline in Deutschland. Die Versorgung sei aber stabil, betont die Bundesregierung.

Eigentlich habe Italien an diesem Tag 63 Millionen Kubikmeter Gas aus Russland bestellt. Schon in den vorigen Tagen waren die Gaslieferungen gedrosselt worden: am Mittwoch um 15 Prozent und am Donnerstag um 35 Prozent der bestellten Mengen.