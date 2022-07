Spurensuche der Kripo : Nach den Todesschüssen im Saarland: Was über den mutmaßlichen Täter bekannt ist

Foto: dpa/Frank Bredel

Update Zurzeit beherrscht der schreckliche Zwischenfall vom Freitag die Gespräche in Ottweiler. Die Menschen kennen sich in der kleinen Stadt – damit auch den mutmaßlichen Schützen, der sich im Anschluss an die Bluttat das Leben nahm. Doch wer war der 51-Jährige?