Vierschanzentournee „Saugut, weitermachen“: Wellinger bleibt ganz oben

Wellinger wirkte begeistert und gelöst. „Mit extrem guten Gefühlen“ fahre er nun weiter nach Österreich, sagte der Ruhpoldinger nach zwei emotionalen Heimspielen. Erst der Erfolg vor 25 500 Zuschauern in Oberstdorf, nun ein weiterer Podestplatz vor der - laut Veranstaltern - Rekordkulisse von 21 000 Fans am Neujahrstag. „Die Punktzahl steht auf dem Papier. Wichtig ist, dass ich weiter so skispringe“, fügte Wellinger an.