Bundesliga-Freitagsspiel : Schalke feiert Harit - Kunstschütze zum Sieg gegen Mainz

Der Schalker Amine Harit befindet sich derzeit in Topform. Foto: David Inderlied.

Gelsenkirchen Für Fußball-Profi Amine Harit vom FC Schalke 04 könnte es derzeit gar nicht besser laufen. Als die 58.687 Zuschauer in der Veltins-Arena sich am Freitagabend eigentlich mit einem 1:1 gegen den FSV Mainz 05 abgefunden hatten, kam der große Auftritt des kleinen Offensivspielers.

In der 89. Spielminute bekam der 22 Jahre alte Marokkaner den Ball auf der rechten Seite von Jonjoe Kenny zugespielt, trieb ihn eng am Fuß in den Strafraum und drehte das Spielgerät aus 15 Metern mit dem Außenrist um einen Mainzer Abwehrspieler herum flach ins untere linken Toreck zum 2:1-Erfolg - ein Traumtreffer, unhaltbar für den Mainzer Keeper Robin Zentner.