Vereinte Nationen : Schlagabtausch in New York: Ukraine trifft auf Russland

Russlands Außenminister Sergej Lawrow (r) äußert sich im UN-Sicherheitsrat in New York zur Lage in der Ukraine. Foto: Mary Altaffer/AP/dpa

New York Außenminister Kuleba und Lawrow im gleichen Raum: Beim UN-Sicherheitsrat geht es hoch her. Während eine Seite Putins Krieg verurteilt, schlägt die andere mit einer ganz eigenen Realität zurück.

Die Ukraine und westliche Partner haben sich im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einen heftigen Schlagabtausch mit Russland geliefert. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow trafen am Donnerstag erstmals seit Kriegsbeginn im mächtigsten UN-Gremium in New York aufeinander.

Russland mobilisiert 300.000 Reservisten

Russland war Ende Februar in das Nachbarland einmarschiert. Parallel zur UN-Generalversammlung hatte der russische Präsident Wladimir Putin in den vergangenen Tagen angekündigt, sein Vorgehen noch zu verschärfen. So will er in mehreren besetzten ukrainischen Gebieten über einen Beitritt zu Russland abstimmen lassen will, was international als völkerrechtswidrig angesehen wird. Außerdem kündigte er die Mobilisierung von 300.000 Reservisten an und sagte, Russland werde zum eigenen Schutz „alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen“ - was als Drohung mit Atomwaffen verstanden wurde.