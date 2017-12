später lesen Feuer breitete sich rasch aus Schlimmster Brand seit Jahrzehnten: Zwölf Tote in New York FOTO: Frank Franklin Ii FOTO: Frank Franklin Ii Teilen

Bei einem Brand in einem New Yorker Wohnhaus sind zwölf Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen ein Baby. Das teilte die New Yorker Feuerwehr am späten Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Der Brand in der Bronx habe vier weitere Menschen lebensgefährlich verletzt. dpa