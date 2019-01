später lesen Lawine erfasst Schüler Schneemassen ohne Ende: Alpenraum ächzt unter der Last FOTO: Expa/Jfk FOTO: Expa/Jfk Teilen

Die Menschen in Bayern und in Österreich ringen weiter mit den Härten des Winters. In Südbayern sind die Siedlung Buchenhöhe in Berchtesgaden und die Gemeinde Jachenau wegen Schnees weitgehend abgeschnitten, aber mit Lebensmitteln ausreichend versorgt. dpa