Fußball Schottland, Ungarn, Schweiz: Nagelsmann im EM-Losglück

Nagelsmanns Turnierreise geht weiter mit dem Duell am 19. Juni in Stuttgart gegen Ungarn, dem möglicherweise unbequemsten Gruppengegner. Vor gut einem Jahr verdarb der WM-Final-Kontrahent von 1954 Hansi Flick beim 0:1 in Leipzig den Einzug ins Final Four der Nations League. Bei der EM 2021 wurde das Team um Leipzigs Willi Orban in München beim 2:2 im letzten Gruppenspiel fast zum Stolperstein. Als solcher darf sich dann die Schweiz beim Gruppen-Showdown am 23. Juni in Frankfurt/Main keinesfalls entpuppen.