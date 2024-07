Mordprozess Schüsse an Schule - 16-Jähriger wegen Mordes hart bestraft

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Jugendliche am 9. November 2023 mit einer Pistole, Munition und einem selbst gebauten Brandsatz in die Schule kam. Dort verletzte er den Mitschüler schwer. Das Opfer starb wenig später im Krankenhaus. Der Jugendliche sei bei dem Angriff arg- und wehrlos gewesen - der Täter habe also heimtückisch gehandelt. Der angeklagte Schüler habe zudem versucht, den Brandsatz zu zünden, um das Schulgebäude in Brand zu setzen, so das Gericht laut einer Mitteilung.