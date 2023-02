Kriminalität : Schwäbisch Hall: mutmaßlicher Serienmörder gefasst

Die Polizei will auf einer spontan einberufenen Pressekonferenz über Ermittlungsergebnisse zu einer möglichen Mordserie an Seniorinnen in Schwäbisch Hall aufklären. Foto: Stefan Puchner/dpa

Schwäbisch Hall Drei tote Seniorinnen, alle aus derselben Region, alle Opfer von Gewalt. Die Polizei im Norden Württembergs schöpft Verdacht, ermittelt, durchsucht - und wird fündig.

Gewalttaten versunsicherten Ältere

Die Gewalttaten hatten vor allem die älteren Menschen in der Region Schwäbisch Hall schwer verunsichert. In der vergangenen Woche war eine 89 Jahre alte Frau in Michelbach an der Bilz tot in ihrer Wohnung entdeckt worden. In diesem Zusammenhang hatte die Polizei auch den Tod einer 77-Jährigen im Dezember vergangenen Jahres erneut überprüft. Die Leiche der Frau war in Schwäbisch Hall in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass beide Frauen getötet wurden.