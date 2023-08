Verkehr Weiter Explosionsgefahr nach schwerem Unfall auf A2

Nach einem schweren Auffahrunfall mit zwei Toten auf der Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt besteht an der Unfallstelle weiter Explosionsgefahr. Die Sperrung vor Ort dauere weiter an, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Einsatzkräfte besprächen sich gerade, wie weiter vorgegangen werde. Solange die Bergung der Fahrzeuge nicht abgeschlossen sei, müsse davon ausgegangen werden, dass weitere Tote gefunden werden. Bei dem Unfall am Dienstagmittag waren mindestens zwei Menschen gestorben.