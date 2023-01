Handball-Weltmeisterschaft : „Sehr stolz“: Handballer holen dank Wolff WM-Platz fünf

Stockholm Die deutschen Handballer beenden die WM auf Rang fünf. Bei der Heim-EM soll es unter die besten Vier gehen.

Nach dem mit Herz, Leidenschaft und einem überragenden Torwart Andreas Wolff als Rückhalt gemeisterten finalen Turnier-Kraftakt kehren Deutschlands Handballer am Montag als WM-Fünfter und mit viel Vorfreude auf die Heim-EM 2024 nach Hause zurück.

„Ich bin sehr stolz auf den fünften Platz, aber vor allem auf die Art und Weise, wie die Mannschaft das hier gemacht hat. Das ist für uns ein Riesenerfolg“, lobte Gislason nach dem 28:24 (16:13)-Sieg gegen Norwegen am Sonntag in Stockholm und ergänzte: „Viele Jungs sind als Talente angereist und kehren als international gute und anerkannte Spieler zurück.“

Gelungener Abschluss

Der verdiente Sieg gegen einen Großen der Handball-Welt rundete den gelungenen WM-Auftritt der DHB-Auswahl ab. „Wir haben uns in der erweiterten Weltspitze zurückgemeldet. Das ist eine gute Basis für das nächste Jahr“, sagte Torwart-Routinier Wolff. Für die Europameisterschaft 2024 vor heimischen Publikum gelte es nun „ein paar Stellschrauben zu drehen“, um dann „hoffentlich mindestens ein oder eher zwei, drei, vier Plätze“ gutzumachen.

Auch Kapitän Johannes Golla ließ die Gedanken schon ins nächste Jahr schweifen. „Alle Spieler, die schon einmal ein Heim-Turnier gespielt haben, schwärmen davon. Grundsätzlich ist es unser Ziel, wieder in die absolute Weltspitze zu kommen. Mit der Euphorie in der Heimat im Rücken wollen wir voll angreifen“, sagte der 25 Jahre alte Kreisläufer. Und Gislason bekräftigte: „Viel fehlt nicht, um den ganz Großen ein Bein zu stellen.“

Im neunten WM-Spiel innerhalb von 17 Tagen zeigte die deutsche Mannschaft vor 6260 Zuschauern keine Nachwehen von der ersten Partie in der Platzierungsrunde gegen Ägypten, die am Freitag erst nach Verlängerung mit 35:34 gewonnen wurde. Zwar gab es wieder die eine oder andere Schwächephase, dieses Mal aber keinen Einbruch.

Gislason „sehr zufrieden“

Schon vor der finalen Begegnung hatte Gislason dem Torhüter ein ausgezeichnetes WM-Zeugnis ausgestellt. „Er hat super gehalten“, sagte der Bundestrainer zur Leistung von Wolff bei der Endrunde in Polen und Schweden und bescheinigte dem Europameister von 2016 eine persönliche Weiterentwicklung: „Er ist reif, ruhig, in sich unglaublich stabil. Er ist zwar ehrgeizig, aber nicht mehr so verkrampft wie vor einigen Jahren.“