Sensationsfund : Planet bewohnbar? - Nasa-Teleskop «Tess» sichtet zweite Erde

Washington Nur 100 Lichtjahre entfernt: Die NASA hat den Planeten „TOI 700 d“ entdeckt. Er wird als erdähnlich eingestuft und soll sogar flüssiges Wasser haben. Eine sensationelle Entdeckung.

Das Weltraumteleskop „Tess“ hat einen etwa erdgroßen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt. Der Exoplanet „TOI 700 d“ befinde sich zudem in einer Entfernung von seinem Stern, in der möglicherweise vorhandenes Wasser auf seiner Oberfläche flüssig sein könnte, teilte die US-Raumfahrtagentur Nasa am Dienstag (Ortszeit) mit. Flüssiges Wasser - statt gefrorenem oder verdampftem - gilt als Kriterium dafür, eine Zone um einen Stern herum als „bewohnbar“ einzustufen (habitable Zone).