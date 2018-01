später lesen „speculative execution“ Sicherheitslücke in Computerchips trifft viele Geräte FOTO: Andrej Sokolow FOTO: Andrej Sokolow Teilen

In Computerchips ist eine neue Sicherheitslücke entdeckt worden, durch die Angreifer an vertrauliche Daten kommen könnten. Die Schwachstelle liegt in einem Verfahren, bei dem Chips möglicherweise später benötigte Informationen schon im voraus abrufen, um Verzögerungen zu vermeiden. dpa