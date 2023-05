Notfälle Siebenjähriger Junge und Vater nach Baden im Rhein gestorben

Bornheim · Tragischer Unfall in Nordrhein-Westfalen: Zwei Kinder geraten beim Baden in Not, der Vater eilt zur Hilfe. Am Ende verlieren zwei Menschen ihr Leben.

30.05.2023, 09:34 Uhr

Nachdem Rettungskräfte einen 36-jährigen Mann und seinen siebenjährigen Sohn aus dem Rhein bergen, sterben beide im Krankenhaus.

Ein sieben Jahre alter Junge und sein Vater sind nach einer Rettung aus dem Rhein im Krankenhaus gestorben. Das teilte ein Sprecher der Bonner Polizei mit. Das Kind und der 36-Jährige waren gestern beim Baden im Rhein untergegangen. Das Kind war nach Angaben der Feuerwehr nach einer Stunde von Rettungskräften aus dem Wasser geborgen worden, der Vater nach 40 weiteren Minuten. Zuvor hatten der Siebenjährige und ein vier Jahre altes Kind im Bornheimer Stadtteil Hersel im Wasser gebadet. Die beiden Nichtschwimmer gerieten nach den Angaben in Not, woraufhin ihr Vater - auch Nichtschwimmer - hinterher sprang, um sie zu retten. Das vier Jahre alte Kind schaffte es wieder eigenständig ans Ufer, das ältere Geschwisterkind und der Vater gingen jedoch unter. Angehörige riefen vom Ufer aus den Notruf. Ein großes Aufgebot von 170 Rettungskräften der Feuerwehr, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und der Wasserwacht sowie Rettungskräfte aus der Luft hatten nach den beiden gesucht. Die Angehörigen am Ufer mussten nach dem Vorfall betreut werden. © dpa-infocom, dpa:230530-99-872721/3

(dpa)