DFB-Pokal : Sieg in Freiburg: Union Berlin erreicht Achtelfinale

Sieg in Freiburg: Union Berlin erreicht Achtelfinale

Freiburg Der 1. FC Union Berlin steht dank eines späten Doppelpacks erstmals seit fast sechs Jahren im Achtelfinale des DFB-Pokals.

Im Zweitrunden-Duell beim Bundesliga-Überrachungsdritten SC Freiburg setzte sich der Aufsteiger am Dienstagabend durch die Treffer von Robert Andrich in der 86. Minute und Christian Gentner in der Nachspielzeit überraschend mit 3:1 (1:1) durch. „Wir fahren nach Berlin“, skandierten die Union-Fans.