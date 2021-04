Champions League : Sieg reicht nicht: Bayern-K.o. gegen Paris Saint-Germain

Paris Titelverteidiger FC Bayern München ist im Viertelfinale der Champions League an Paris Saint-Germain gescheitert. Nach dem 2:3 im Hinspiel reichte der knappe Sieg nicht mehr zum Weiterkommen.

„Ich muss trotzdem meiner Mannschaft ein Kompliment machen, auch wenn man sich davon nichts kaufen kann“, sagte Flick. So durfte Kylian Mbappé nach dem Abpfiff erleichtert und gelöst beide Daumen in die Höhe strecken. Anders als bei Bayerns 1:0 im Finale 2020 jubelte diesmal PSG: Zur tragischen Figur eines rasanten Fußballabends wäre dabei fast der brasilianische Weltstar Neymar geworden. Der teuerste Kicker der Welt spielte groß auf - und ließ sein Team doch leiden.

„Wir müssen all in gehen“, forderte Flick kurz vor der Partie im TV-Sender Sky. Bei im Gegensatz zum Hinspiel optimalen äußeren Bedingungen spielten die Bayern jedoch nicht Alles oder nichts. Zwar starteten sie engagiert und offensivfreudig, rannten aber nicht kopflos an, wovor Flick gewarnt hatte. Im leeren Stadion entwickelte sich eine vergleichbare Atmosphäre wie beim Finale in Lissabon.