24. Spieltag Siege für Stuttgart, BVB und Leipzig - Darmstadt geht unter

Die Stuttgarter gingen in Wolfsburg zweimal durch ihren Torjäger Serhou Guirassy (14. Minute/54., Foulelfmeter) in Führung. Dazwischen lag der Ausgleich durch Joakim Maehle (50.). Das schnell folgende vermeintliche 1:3 durch Josha Vagnoman (56.) zählte wegen einer hauchdünnen Abseitsposition nicht. Vagnomans Treffer in der 78. Minute war dann regulär. Lukas Nmecha verkürzte noch für Wolfsburg (83.). Der VfL ist unter Trainer Niko Kovac nun schon seit neun Spielen ohne Sieg.