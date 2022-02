Winterspiele in Peking : Slalom-Drama: Dürr nach Führung Vierte, Shiffrin am Boden

Yanqing Skirennfahrerin Lena Dürr liegt bei Olympia auf Gold-Kurs - und kriegt am Ende nicht mal Bronze. Auch bei Mikaela Shiffrin fließen Tränen. Für die Amerikanerin entwickeln sich die Spiele zum Fiasko.

Am Ende fehlten 0,19 Sekunden auf Gold und sieben Hundertstel auf Bronze. „Jetzt tut es gerade richtig weh, es ist einfach nur bitter“, sagte Dürr in einer ersten Reaktion im ZDF.

Statt ihrer famosen Saison die Krone aufzusetzen, wurde sie beim Sieg der Slowakin Petra Vlhova zu einer der tragischen Figuren. Die andere war Superstar Mikaela Shiffrin. Als Dürr sich die Tränen aus dem Gesicht wischte, waren die der erneut ausgeschiedenen Amerikanerin immerhin schon getrocknet. „Es war so unfassbar knapp, das ärgert mich jetzt am allermeisten“, sagte Dürr nach ihrer verpassten Sensation. Sie hätte die vierte deutsche Slalom-Olympiasiegerin nach Rosi Mittermaier, Hilde Gerg und Maria Höfl-Riesch werden können.

„Höchststrafe“

Am Ende reichte es nicht mal für die Top 3. „Das ist fast ein bisserl die Höchststrafe, die Lena ist ein super Rennen gefahren“, sagte Gerg. „Das darf nicht wahr sein“, kommentierte Viktoria Rebensburg, die 2018 auch nur um Haaresbreite an ihrem dritten Olympia-Edelmetall im Riesenslalom vorbeigeschrammt war, bei Eurosport.

Shiffrin-Drama

Dürr fährt die Saison ihres Lebens. Drei dritte Plätze hat sie im laufenden Weltcup-Winter schon geholt. Nach vielen durchwachsenen Jahren gelingt es ihr endlich, ihr unbestritten großes Potenzial kontinuierlich abzurufen. Neben Abfahrerin Kira Weidle und Slalom-Ass Linus Straßer, die beide noch dran sind, galt sie in China als eine der größten Hoffnungen des Deutschen Skiverbandes. Dem wie schon vor vier Jahren in Pyeongchang Spiele ohne Alpin-Medaille drohen.

In nur drei Tagen hat Shiffrin nun schon zwei große Medaillenchancen liegen lassen. Die größte hat sie jetzt wohl noch in der Kombination. Sie werde versuchen, noch einmal den Reset-Knopf zu drücken, kündigte die 73-malige Weltcupsiegerin an. Auch, wenn sie nicht genau wisse, wie. Denn Shiffrin, normalerweise die Konstanz in Person, kennt solche Situationen nicht. Gerne würde sie ihren vor gut zwei Jahren verstorbenen Vater Jeff anrufen, sagte die Slalom-Olympiasiegerin von 2014. „Er würde mir wahrscheinlich sagen, ich solle einfach darüber hinwegkommen“, meinte sie. „Aber er ist nicht hier, um das zu sagen.“